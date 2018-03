Κιελίνι: «Νίκη με εμπειρία, το μυαλό μας στον Αστόρι»

Ο κεντρικός αμυντικός ήταν εκ των κορυφαίων των Μπιανκονέρι στο Λονδίνο και στις δηλώσεις του αμέσως μετά την λήξη στάθηκε στην εμπειρία της Γιούβε. «Ηταν πολύ δύσκολο, το πιστεύαμε στο ημίχρονο, αν και ξέραμε ότι θα χρειαστούμε και λίγη τύχη. Είναι μια δίκαιη πρόκριση, την οποία πήραμε με την εμπειρία μας. Η Τότεναμ είναι πολύ καλή ομάδα αλλά δεν έχει πείρα, όπως δεν είχαμε κι εμείς πριν έξι χρόνια», είπε ο Κιελίνι, ο οποίος δεν γινόταν να μην αναφερθεί στον Αστόρι.

«Αύριο (Πέμπτη) θα είναι μια δύσκολη μέρα αφού θα πάμε να αποχαιρετίσουμε τον Ντάβιντε (είναι η κηδεία). Η ζωή προχωράει, αν και είναι πολύ δύσκολο να αποδεχθείς αυτό που έγινε, όταν κλείνεις τα μάτια και το σκέφτεσαι».

"He's always in our heart, tomorrow we go to give our last 'ciao' together with our teammates."

Georgio Chiellini pays a powerful tribute to his friend and colleague Davide Astori pic.twitter.com/FyNdcFYXrT

— Football on BT Sport (@btsportfootball) March 7, 2018