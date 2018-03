«Οταν ένα γκολ άλλαξε τα πάντα» (vid)

Παρί Σεν Ζερμέν - Ρεάλ Μαδρίτης με προσφορά ημέρας*, αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και forzato cashout*! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Με αφορμή τις ρεβάνς στην φάση των 16 του Champions League το Bleacher Report έφτιαξε ένα απίστευτο βίντεο με το γκολ του Στίβεν Τζέραρντ κόντρα στον Ολυμπιακό το οποίο είχε χαρίσει την πρόκριση στη Λίβερπουλ. Στο βίντεο των δύο λεπτών υπάρχει κι ένα τρομερό animation που δείχνει και το γκολ του Ριβάλντο (όπως φυσικά και το γκολ του Τζέραρντ) αλλά και φίλους της Λίβερπουλ να περιγράφουν πως «αυτό το γκολ τους άλλαξε τα πάντα».

Sometimes a goal changes everything.

Anfield, 8 December 2004. 86th minute. Steven Gerrard. pic.twitter.com/KV7RZyyISD

— B/R Football (@brfootball) 6 Μαρτίου 2018