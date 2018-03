Οι οπαδοί της Παρί πήγαν να ξυπνήσουν τους παίκτες της Ρεάλ (vid)

Αφού φρόντισαν να... ντοπάρουν τους παίκτες της ομάδας τους, στη συνέχεια, οι οπαδοί της Παρί είπαν να... ξυπνήσουν εκείνους της Ρεάλ.

Το 3-1 της Μαδρίτης δίνει σαφές προβάδισμα στη «βασίλισσα» κι οι φίλοι της ομάδας της γαλλικής πρωτεύουσας κάνουν ό,τι μπορούν για να στείλουν το μήνυμα ότι «εδώ είναι Παρίσι».

Μάλιστα, εκτός από συνθήματα, πέταξαν και τις κροτίδες τους θέλοντας να κάνουν την ατμόσφαιρα πιο θερμή.

At 01.30 am a group of Ultras PSG went to wake up the Real Madrid players at the hotel they were staying at.. #PSGRMA. pic.twitter.com/CHxKycVQac

