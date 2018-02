Η αποθέωση του Γκριγκ λόγω Σίτι από τους φίλους της Γιουνάιτεντ (vid)

Η Σίτι γνώρισε ντροπιαστικό αποκλεισμό από την συνέχεια του Κυπέλλου από την Γουίγκαν και οι φίλοι τς Γιουνάιτεντ δεν θα μπορούσαν να αφήσουν την ευκαιρία να πάει χαμένη. Τι και αν ο αγώνας ήταν κόντρα στην Σεβίλλη στην Ισπανία για το Champions League; Οι φίλοι της Γιουνάιτεντ αποθέωσαν τον Γουίλ Γκριγκ που πέτυχε το γκολ της νίκης της Γουίγκα, τραγουδώντας το πασίγνωστο από το προηγούμενο Euro «Will Grigg's on fire».

The Sevilla MC just played ‘Freed From Desire’. So United fans sang ‘Will Grigg’s On Fire’ #mufc pic.twitter.com/eSauFtKx2x

— Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) February 21, 2018