Σούταρε μία βολίδα στο αριστερό δοκάρι, άλλη μία στο αριστερό σίδερο. Ε, την τρίτη ο Γουίλιαν (63') με πολύ ωραίο συρτό άφησε όρθιο τον Τερ Στέγκεν για το 1-0 στο Τσέλσι-Μπαρτσελόνα. Από to 2013-'14 που πήγε στους Μπλε ο Βραζιλιάνος μέσος έχει περισσότερα γκολ έξω από την περιοχή (6) από κάθε άλλον στο Champions League (Ρονάλντο, Νεϊμάρ από 5).

Na the goal wey Willian score be this.. their real PAPA!! #CHEBAR pic.twitter.com/P3cFHz5NkJ

— Chelsea In Pidgin (@Chelsea4Pidgin) February 20, 2018