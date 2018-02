Υπήρξε κι άλλος πριν τον Κριστιάνο με το... κολπάκι στο πέναλτι (vids)

Ο λόγος για τον Χάρι Κέιν!

Ο στράικερ της Τότεναμ, τον Δεκέμβρη του 2016 σε εκτός έδρας παιχνίδι της Τότεναμ απέναντι στη Σαουθάμπτον, τον Δεκέμβρη του 2016, είχε εκτελέσει από την άσπρη βούλα και είχε στείλει τη μπάλα πολύ ψηλά, χάνοντας ευκαιρία για γκολ.

Πάτησε δυνατά με το αριστερό πόδι δίπλα από τη μπάλα, αυτή ανασηκώθηκε και κάπως έτσι, το χτύπημα με το δεξί ήταν κάκιστο και έφυγε μακριά από την εστία.

Η διαφορά σε σχέση με το... κολπάκι του Κριστιάνο, είναι πως ο Κέιν έπεσε «θύμα» του αγωνιστικού χώρου και του κομματιού χορτάρι που ξηλώθηκε και που προφανώς προκάλεσε το γκελ της μπάλας.

Δείτε το βίντεο με το πέναλτι του Κέιν:

The ball bounced into the air before Cristiano kicked it and scored his penalty against PSG last night pic.twitter.com/gWXzL4JFLW

— TheCristianoFan (@TheCristianoFan) February 15, 2018