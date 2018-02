Ο ορισμός της στήριξης από τους οπαδούς της Πόρτο μετά το 5-0! (vid)

Οι «δράκοι» απέτυχαν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και έγιναν παιχνιδάκι στα πόδια των Σάλαχ, Μανέ και Φιρμίνο που οδήγησαν τους «κόκκινους» του Μέρσεϊσαϊντ στο τελικό 5-0 στο «Ντραγκάο» και συνεπώς στα προημιτελικά του Champions League.

Ο κόσμος της Πόρτο, πάντως, παρά τον «πόνο», έδειξε στην ομάδα ότι τώρα που έχει την ανάγκη, θα σταθεί δίπλα της.

Remarkable scenes after the final whistle. Porto fans after losing 5-0 pic.twitter.com/Vbk0w9Zq09

— James Pearce (@JamesPearceEcho) February 15, 2018