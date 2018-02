Ο Μανέ... ζηλεύει και αντιγράφει τους πανηγυρισμούς του Φιρμίνο (vid)

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός σκόραρε γι' ακόμα μια φορά, συνοδεύοντας μαζί με τον Σάλαχ το χατ-τρικ του Σενεγαλέζου για το τελικό 5-0 της Λίβερπουλ στην έδρα της Πόρτο και τη μεγαλύτερη σε εύρος νίκη αγγλικού κλαμπ εκτός έδρας στη νοκ-άουτ φάση του Champions League.

Στον πανηγυρισμό του Φιρμίνο, που συνηθίζει να κάνει τις γυριστές κλωτσιές στον αέρα, ο Μανέ ζήλεψε και έκανε το ίδιο λίγο πιο πίσω, όπως το έχει πράξει και στο παρελθόν με τα «πιστόλια»...

Δείτε τα βίντεο:

Only Firmino would try and pull off that celebration! And Mane, copying it behind him... pic.twitter.com/g5k8nctdYj

