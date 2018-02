Κέιν: «Δείξαμε χαρακτήρα»

«Θα μπορούσαμε να τα έχουμε παρατήσει από τη στιγμή που βρεθήκαμε πίσω στο σκορ με 2-0 εκτός έδρας σε αυτή τη φάση του Champions League, όμως αυτό δείχνει τον χαρακτήρα της ομάδας» είπε ο Αγγλος επιθετικός. «Ηταν μια τέλεια εμφάνιση και ύστερα από αυτό αξίζαμε να επιστρέψουμε στο ματς. Οταν το βλέπεις, τα δύο εκτός έδρας γκολ είναι κάτι καλό ενόψει του αγώνα στο Wembley. Είχα μια ευκαιρία πριν το γκολ με μια κεφαλιά και έπρεπει να την έχω βάλει, όμως περίμενα την επόμενη. Μας έβαλα ξανά στο ματς και αυτό ήταν σημαντικό».

Huge character to come back from 2-0 down. Two big away goals and now look forward to the return leg at Wembley. ⚽ #THFC #COYS #UCL pic.twitter.com/iQ3yy1nSLS

— Harry Kane (@HKane) February 13, 2018