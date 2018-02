Χάινκες: «Η Ρεάλ θα αποκλείσει την Παρί»! (vid)

Σε on camera συνέντευξή του στο «Goal.com» ο Γιουπ Χάινκες πήγε κόντρα στο ρεύμα κι έχρισε ξεκάθαρο φαβορί τη Ρεάλ στο μεγάλο ραντεβού των «16» κόντρα στην Παρί. «Αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση στο πρωτάθλημα, αλλά αυτό κατά τη γνώμη μου είναι φυσιολογικό, αφού πήρε τα δύο διαδοχικά Champions League, αλλά και τόσους τίτλους πέρσι.

Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι η Ρεάλ θα μείνει εκτός φέτος. Εχουν τόσο μεγάλη εμπειρία που δεν συγκρίνεται με εκείνη της Παρί. Νομίζω ότι εκείνοι θα είναι που θα πάρουν την πρόκριση. Γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάς τη Ρεάλ Μαδρίτης».

Οσο για τη δική του ομάδα, εμφανίστηκε πιο συγκρατημένος αναφορικά με τις εκτός συνόρων υποχρεώσεις: «Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Μπάγερν να είναι όσο επιτυχημένη ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν πολύ δυνατές ομάδες και η ιστορία κάνει κύκλους. Ηταν η εποχή της Ρεάλ, πριν της Μπαρτσελόνα και πιο πριν η δική μας. Τώρα θεωρώ τους Αγγλους ανερχόμενους, αλλά θα πρέπει να το αποδείξουν στις νοκ άουτ φάσεις».

“They have much more experience.”@FCBayernUS boss Jupp Heynckes has backed Real Madrid to recover from their recent malaise and beat PSG in the Champions League last 16. pic.twitter.com/kzCIINB3wH

