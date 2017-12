Οι... αποκαλύψεις της χρονιάς στο Champions League

Η UEFA ανακοίνωσε την καλύτερη 11άδα αποκαλύψεων στο Champions League για το 2017. Τα κριτήρια ήταν απλά: θα πρέπει ο παίκτης να έχει κάνει το ντεμπούτο του στη διοργάνωση στο 2017 ή να έχει περιερισμένο χρόνο συμμετοχής τα προηγούμενα χρόνια και να είναι 24 ετών και κάτω.

Η 11άδα:

Τερματοφύλακας: Έντερσον (Μάντσεστερ Σίτι)

Αμυντικοί: Σεμέδο (Μπαρτσελόνα), Σάντσες (Τότεναμ), Ζίλε (Μπάγερν, Τίρνι (Σέλτικ)

Μέσοι: Γουίνκς (Τότεναμ), Ταλίσκα (Μπεσίκτας), Ασένσιο (Ρεάλ Μαδρίτης)

Επιθετικοί: Μπαπέ (Παρί), Βέρνερ (Λειψία), Όμπερλιν (Βασιλεία)

Niklas Süle has been included in the Champions League breakthrough team of 2017. pic.twitter.com/MRztxh5xbu

— Home Bayern (@HomeBayern___) December 24, 2017