Ο Γάλλος, Παγκόσμιος Κυπελλούχος από το 2018 και παιδί – θαύμα του ποδοσφαίρου της πατρίδας του, δεν θέλει με τίποτα να βγαίνει από τα ματς της ομάδας του.

Ακόμα κι αν το σκορ ήταν ήδη στο 5-0 απέναντι στην Μονπελιέ το Σάββατο, ο Μπαπέ ξενέρωσε με την αλλαγή του, δεν ήθελε ν' ακούσει τίποτα από τον προπονητή του και εκείνος έκανε προσπάθεια μπροστά στα μάτια όλων να του εξηγήσει την απόφασή του. Δίχως καν να υπάρχει λόγος! Είναι ο προπονητής και αποφασίζει...

Η ηλεκτρονική έκδοση του France Football διενήργησε ψηφοφορία με τον κόσμο να τοποθετείται υπέρ ή κατά της τιμωρίας του Κίλιαν Μπαπέ για το περιστατικό, με το 77% να πηγαίνει υπέρ της επιβολής ποινής στον παίκτη για την ασέβεια που επέδειξε προς τον τεχνικό της ομάδας του!

PSG manager Tuchel substituted Mbappe earlier today and he was absolutely fuming with the decision.

This isn't good at all, just a reminder that Mbappe still hasn't signed a new contract with PSG. pic.twitter.com/djRngUpyCD

