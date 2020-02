Στο ματς της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μονπελιέ, όπου ο «Νέι» εμφανίστηκε με ροζ μαλλί, σκόραρε, τίμησε τη μνήμη του Κόμπι, πήρε κάρτα για... ντρίμπλα – τουλάχιστον έτσι έχει μεταφερθεί με τον ίδιο να λέει πως δεν είπε τίποτα κακό στον διαιτητή – και έκανε έναν αντίπαλό του να... κοκκινίσει από ντροπή.

Όταν δέχθηκε σκληρό μαρκάρισμα στην πλάτη, ο επιθετικός της Παρί κέρδισε το φάουλ, άλλαξε γρήγορα τη μπάλα με συμπαίκτη του και ζάλισε εκείνον που λίγο νωρίτερα είχε πέσει άτσαλα πάνω του...

Μερικές φορές είναι καλύτερα να σκέφτεται διπλά...

On god, Ney is the only player with this kind of revenge mentality during games. pic.twitter.com/VKBKotsgrP

— Galu (@PSGalu) February 1, 2020