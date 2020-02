Ο Γάλλος σούπερ σταρ των Παριζιάνων έγινε αλλαγή στο ματς με την Μονπελιέ το βράδυ του Σαββάτου όταν το σκορ ήταν ήδη στο 5-0 και εκνευρίστηκε γιατί δεν του αρέσει να βγαίνει από το παιχνίδι.

Πηγαίνοντας προς τον πάγκο έδειξε την έντονη ενόχλησή του, με τον Τούχελ να προσπαθεί να του εξηγήσει, αλλά εκείνος, να μην καταλαβαίνει τίποτα...

Ο κόουτς της Παρί ανέφερε για το περιστατικό:

«Εγώ είμαι ο προπονητής κι εγώ αποφασίσω ποιος βγαίνει και ποιος μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μπαπέ είναι έξυπνο παιδί, καταλαβαίνει τι κάνει. Δεν του αρέσει να βγαίνει από τα ματς, όπως δεν αρέσει και σε κανέναν. Δεν είναι ωραίες εικόνες αυτές που είδε ο κόσμος. Δεν είμαστε όμως η μοναδική ομάδα που αντιμετωπίζει τέτοια θέματα. Είναι ωραίο όμως... Είναι κακό γιατί ανοίγει θέματα που πάνε κόντρα στη γενικότερη νοοτροπία που υπάρχει στον σύλλογο.

Δεν είμαι εκνευρισμένος, είμαι λυπημένος γιατί συνέβη κάτι που ήταν πραγματικά αχρείαστο. Του εξήγησα τι έγινε. Πάντοτε εγώ θα παίρνω τις αποφάσεις για τεχνικά ζητήματα. Δεν παίζουμε τένις που είναι ο αθλητής μόνος του, παίζουμε ποδόσφαιρο και πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Θα αποφασίσω για πιθανή τιμωρία... Θα δούμε αν θα μιλήσω μαζί του είτε προσωπικά είτε μπροστά σε όλους στην επόμενη προπόνηση».

PSG manager Tuchel substituted Mbappe earlier today and he was absolutely fuming with the decision.

This isn't good at all, just a reminder that Mbappe still hasn't signed a new contract with PSG. pic.twitter.com/djRngUpyCD

— FutbolBible (@FutbolBible) February 1, 2020