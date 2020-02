Στο 32′ του ματς της Μονακό με τη Νιμ, ο Μπακαγιόκο των Μονεγάσκων αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη για πάτημα σε αντίπαλο. Ωστόσο, τα χειρότερα δεν είχαν έρθει για τη Μονακό, μιας και ο Ζέλσον Μαρτίνς ήρθε με φόρα να ζητήσει τα ρέστα και απώθησε τον διαιτητή. Οι Μονεγάσκοι έμειναν με εννέα παίκτες και η συνέχεια ήταν εφιαλτική μιας και δέχθηκε δύο γκολ...

Monaco's 19th red card in the last 2 years. Red Card FC pic.twitter.com/rPjZjEo7BG

Malay Arora (@malayarora) February 1, 2020