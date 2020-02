Παρί Σεν Ζερμέν – Μονπελιέ 5-0: Με βαμμένο ροζ μαλλί ο Νεϊμάρ τίμησε τον Μπράιαντ (pics & vids)

Εμφανίστηκε στο γήπεδο με ροζ μαλλί (!) και έκανε προθέρμανση με μια φανέλα που έγραφε «Bryant» και είχε τον αριθμό «24», για να τιμήσει τη μνήμη του πρόωρα χαμένου φίλου του, Κόμπι Μπράιαντ.

Ο Νεϊμάρ, περί ου ο λόγος, τίμησε προφανώς το... Καρναβάλι με αυτή τη νέα... εικαστική παρέμβαση στα μαλλιά του, η οποία επισκίασε (ευτυχώς εν μέρει) την άνετη νίκη της ομάδας του Τόμας Τούχελ επί της Μονπελιέ (5-0).

Neymar paying tribute to Kobe Bryant before PSG's clash with Montpellier today. pic.twitter.com/bbZuxKMzIu

— Katiba Clyde (VDJClyde) February 1, 2020