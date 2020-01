Η Μπαρτσελόνα δάνεισε τον Βαγκέ στην Νις

Επίσημη είναι η παραχώρηση του Μουσά Βαγκέ από την Μπαρτσελόνα στην Λιλ, με την μορφή δανεισμού για τους επόμενους έξι μήνες.

Ο σύλλογος της Νίκαιας διατηρεί οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι ύψους δέκα εκατομμυρίων ευρώ, ενώ από την μεριά τους οι Μπλαουγκράνα έθεσαν και όρο επαναγοράς (με ισχύ ως το καλοκαίρι του 2021) στα 15 εκατ. ευρώ, σε περίπτωση που θελήσουν να τον επαναφέρουν στις τάξεις τους.

Ο 21χρονος Σενεγαλέζος δεξιός μπακ δεν βρήκε χώρο μέχρι στιγμής στην πρώτη του σεζόν ως μέλος της ανδρικής ομάδας των Μπλαουγκράνα, καταγράφοντας δύο συμμετοχές στο Champions League και μόλις μία στην La Liga κι έτσι θα συνεχίσει στην Ligue 1 για να βρει χρόνο συμμετοχής.

Welcome @Moussa_WagueOff

The Senegalese international full-back signs for @ogcnice_eng on loan (with an option to buy) from @fcbarcelona_fra until the end of the season.

https://t.co/XkkEjULSoR pic.twitter.com/sPRVaRJLnQ

— OGC Nice (@ogcnice_eng) January 31, 2020