Ο νεαρός γκολκίπερ, με φόντα για να παρουσιαστεί στο ύψος των απαιτήσεων του τοπ επιπέδου, ανήκει στους Μονεγάσκους για τα επόμενα 5,5 χρόνια και η συμφωνία τους επισημοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης.

Η Λέγκια έλαβε 5 εκατομμύρια ευρώ για να δώσει τον ποδοσφαιριστή και θα συνεχίσει ν' απολαμβάνει τις υπηρεσίες του μέχρι το καλοκαίρι, αφού, η Μονακό άφησε τον Μαγιέτσκι δανεικό στο πολωνικό κλαμπ μέχρι το καλοκαίρι.

Radosław Majecki (20) is another big Goalkeeper prospect. Player worth following pic.twitter.com/RxiO3DkQT1

— Scouting Polska (@ScoutingPolska) January 28, 2020