Ο Νεϊμάρ συνάντησε από κοντά τους παίκτες των Bucks και ήθελε πολύ να μιλήσει με τον Γιάννη και τον Θανάση Αντετοκούνμπο, με τους οποίους αντάλλαξε και δώρα στ' αποδυτήρια.

Έχοντας την ευκαιρία ν' απολαύσει το παιχνίδι από τα court seats, βλέποντας τον Μονκ να... κατεβάζει τον γενικό στον Ιλιασόβα, εντυπωσιάστηκε.

Neymar Jr impressionado com o toco #NBAPARIS #Repost @nba

Malik Monk hangs for the strong denial... and @neymarjr is impressed!#Neymar #NeymarJr #NBA #EUA #Basquete #basketball #hornets #bucks pic.twitter.com/5hqHqK0wCV

— Neymar Jr. Site (@NeymarJrSite) January 24, 2020