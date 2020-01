Σε φάση όπου επικράτησε σύγχυση στα αντίπαλα καρέ στην προσπάθεια των αμυντικών να σταματήσουν τη συνεργασία του Γάλλου επιθετικού με τον Νεϊμάρ, η μπάλα έφτασε από τις κόντρες στον Μπαπέ που είχε πλάτη στον τερματοφύλακα και στην εστία.

Προσπάθησε να γυρίσει, μπερδεύτηκε και πέφτοντας άπωσε το χέρι για να σπρώξει τη μπάλα στην εστία! Φυσικά δεν υπήρξε κανένα γκολ και πήρε κίτρινη κάρτα, με τον ίδιο να γελάει με αυτό που μόλις είχε κάνει.

Mbappe recreating the hand of god ffs, this man is conquering history pic.twitter.com/7ayvn4WqAz

— Galu (@PSGalu) January 22, 2020