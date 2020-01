Νεϊμάρ: Έξαλλος με ερώτηση για την συνεργασία του με Μπαπέ, Ικάρντι και Ντι Μαρία! (vid)

Μπορεί ο ίδιος να σκόραρε δύο γκολ απέναντι στην Μονακό, ωστόσο η Παρί δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη κόντρα στους Μονεγάσκους με το τελικό σκορ να είναι στο 3-3.

Ο Νεϊμάρ ανήκει σε μια... εφιαλτική, για κάθε αντίπαλο, επιθετική τετράδα μαζί με Ικάρντι, Μπαπε και Ντι Μαρία, ωστόσο το τρίποντο δεν ήρθε και ξεκίνησε η κριτική...

Ο Βραζιλιάνος δέχτηκε ερώτηση που ανέφερε ότι δεν ταιριάζουν μεταξύ τους αυτοί οι παίκτες και δεν μπορούν να αποδόσουν, ωστόσο εκείνος εκνευρισμένος, απάντησε ότι «είναι άστοχη η ερώτηση και ότι καθένας σέβεται την ποιότητα του άλλου».

Κατόπιν, αποχώρησε από τη μεικτή ζώνη...

Neymar did NOT like this question pic.twitter.com/l1Q48b9ThE

— Goal (@goal) January 13, 2020