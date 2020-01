Ο 18χρονος ποδοσφαιριστής κόστισε 10 εκατομμύρια ευρώ στους Μονεγάσκους, στους οποίους, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα ενσωματωθεί από την επόμενη αγωνιστική περίοδο για να ξεκινήσει ένα καινούργιο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Ο μικρός ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Παρτιζάν, μετακινήθηκε για λίγο στην Teleoptik, αλλά κατάφερε να βρεθεί μέχρι και το ανδρικό τμήμα της ομάδας του Βελιγραδίου, όπου και τον πρόσεξε η Μονακό για τον κάνει πλέον δικό της μέχρι και το 2025...

AS Monaco are delighted to announce the signing of Strahinja Pavlovic from Partizan Belgrade, the defender agreeing a deal with us for the next seasons and remaining on loan at Partizan until the end of the current campaign. pic.twitter.com/YNjGXPC0Da

— AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) January 3, 2020