Ο Ουρουγουανός επιθετικός βρέθηκε για λίγο μπροστά από την εξέδρα όπου φιλοξενήθηκαν παιδιά στο πρόσφατο παιχνίδι με την Αμιάν και ένας πιτσιρικάς έζησε μια πολύ μικρή στιγμή που όμως θα θυμάται για το υπόλοιπο της ζωής του.

Άπλωσε το χέρι στον Καβάνι για μια μικρή χειραψία και η ζεστή απόκριση του ποδοσφαιριστή έκανε τον μικρό να τρελαθεί απ' τη χαρά του!

Δείτε το βίντεο:

This video is absolutely brilliant. Just look at the reaction of the little boy when Edinson Cavani shakes his hand.

Videos like this never disappoint, magnificent moment for the kid. pic.twitter.com/CUc2CMQWP2

— FutbolBible (@FutbolBible) December 23, 2019