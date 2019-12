Στο «Ζοφρουά Γκισάρ», το ματς ολοκληρώθηκε στο ... 89' με τον Μπαπέ να γράφει το 4-0 για την ομάδα του Τούχελ και τους οπαδούς των γηπεδούχων να στήνουν ένα τρομερό πάρτι με καπνογόνα και βεγγαλικά.

Ο προγραμματισμός τους πήγε... περίπατο, τα βεγγαλικά άρχισαν να πετούν στον ουρανό νωρίτερα από αυτό που θα σκέφτονταν οι άνθρωποι του γηπέδου και η κατάσταση ήταν τέτοια που ανάγκασε τον ρέφερι να σφυρίξει νωρίτερα τη λήξη.

Έτσι, η διοργανώτρια αρχή ενημέρωσε πως η Σεντ Ετιέν θα πρέπει πλέον να παίξει ένα ματς κεκλεισμένων των θυρών...

De Nantes à Saint-Étienne, de Paris à Strasbourg, les stades doivent vivre, s'illuminer, s'enflammer. Par les sanctions collectives injustes et inutiles, la @LFPfr veut les aseptiser et isoler, encore plus, les ultras des autres supporters. Soutien au peuple vert ! #ASSEPSG pic.twitter.com/pBdEMh4tmy

— Alexis Vergereau (@Alexis_Vrg) December 16, 2019