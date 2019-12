Σεντ-Ετιέν - Παρί Σεν Ζερμέν: Λήξη στο 89' λόγω... βεγγαλικών! (vid)

Άνετο βράδυ πέρασε η πρωταθλήτρια Γαλλίας στην έδρα της Σεντ-Ετιέν καθώς κέρδισε με 4-0, ενώ είχε ευκαιρίες να σκοράρει κι άλλα τέρματα.

Βέβαια, στους φίλους των «πρασίνων» αρκούσε απλά το... τέταρτο για να κάνουν το γήπεδο, ηφαίστειο, κάτι που ανάγκασε τον Μπουκέτ να λήξει νωρίτερα την αναμέτρηση!

Η ήττα ήταν βαριά, οι οπαδοί δεν άντεξαν το βάρος της ήττας και αντέδρασαν ανάβοντας βεγγαλικά.

Δείτε την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί των γηπεδούχων μετά το δεύτερο τέρμα του Μπαπε:

The referee blew for full time between Saint-Etienne and PSG in the 89th minute after Kylian Mbappe's second goal caused fans to react like this! pic.twitter.com/0vamPqRoCw

— Goal (@goal) 15 Δεκεμβρίου 2019