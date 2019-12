Ο Γάλλος, Παγκόσμιος Κυπελλούχος από το καλοκαίρι του 2018, σε συνεργασία με τη Nike έφτιαξαν ένα βιντεάκι με σπάνιο υλικό από τα παιχνίδια του στην Bondy μέχρι και τις τωρινές του προπονήσεις...

Από τότε που μετρούσε όλα τα γκολ που πετύχαινε, μέχρι... τώρα που συνεχίζει να τα μετράει και από τότε που έφτανε πρώτος σε κάθε προπόνηση μέχρι τώρα που φεύγει πάντοτε τελευταίος.

Είναι ένα παιδί που... αγάπησε τόσο πολύ το όνειρό του, που το όνειρό του ανταπέδωσε αυτή την αγάπη, όπως αναφέρει και το σλόγκαν του εντυπωσιακού διαφημιστικού.

