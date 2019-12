Μαρσέιγ - Μπορντό: Τρελό ντου από τους φιλάθλους που δεν είχαν εισιτήριο (vid)

Η Μαρσέιγ κηνυγά σταθερά την Παρί Σεν Ζερμέν στην κορυφή της Ligue 1 και οι φίλαθλοί της θέλουν να την στηρίξουν όσο περισσότερο γίνεται σε αυτή την προσπάθεια.

Λίγο πριν την έναρξη στο χθεσινό παιχνίδι κόντρα στην Μπορντό, όπου οι γηπεδούχοι επικράτησαν άνετα με 3-1, μερίδα φίλων τους προσπάθησαν να εισβάλουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο, αδιαφορώντας, τόσο για τους ανθρώπους ασφαλείας όσο και για τα αλουμινένια φράγματα που είχαν στηθεί πέριξ του σταδίου.

Η εικόνα, τα δείχνει όλα:



08/12/2019 France .

Marseille vs. Bordeaux.

No ticket? No problem! pic.twitter.com/EoN9KgPRuq

— Casual Ultra (@thecasualultra) December 9, 2019