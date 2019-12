Στο παιχνίδι της Μονακό με την Αμιάν, ο χαφ που ανήκει στην Τσέλσι και αγωνίζεται δανεικός στο Πριγκηπάτο, ξέχασε ότι είχε αλλάξει νούμερο στη φανέλα και έχει πλέον τον αριθμό 6.

Όταν σηκώθηκε ο φωτεινός πίνακας με το 14, ο Μπακαγιόκο χειροκρότησε τον κόσμο και κατευθυνόταν προς τον πάγκο, μέχρι που κατάλαβε ότι... δεν ήταν για εκείνον!

Φυσικά γέλασε και ο ίδιος με τη γκάφα του...

Bakayoko used to wear the #14 at Monaco during his first spell with the club.

The referee put up the #14 on the substitute board and Bakayoko went running off forgetting that he wears the #6 now.

Just Bakayoko being Bakayoko.

pic.twitter.com/DDAWBlsGqW

— Football HQ (@FootbaII_HQ) December 8, 2019