Σκόραρε και ζήτησε... ησυχία ο Νεϊμάρ (pic)

Νίκη που την κράτησε στην πρώτη θέση και στο +6 από τη Λιόν πέτυχε η Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στη Ναντ με 2-0 και ο Νεϊμάρ ήταν αυτός που διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Ο Μπαπέ είχε βρει πρώτος δίχτυα με «τακουνάκι», ωστόσο ο Βραζιλιάνος ανέλαβε να εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισε ο Σαράμπια και ευστόχησε.

Κατά τους πανηγυρισμούς του, οι κάμερες τον έπιασαν να κάνει μια κίνηση που έμοιαζε με «ησυχία» προς τους οπαδούς της ομάδας του, καθώς υπήρξε μια μερίδα αυτών που τον αποδοκίμασαν.

Σημειώνεται ότι ο Βραζιλιάνος είχε να σκοράρει από το παιχνίδι του πρωταθλήματος κόντρα στην Ανζέρ για την ένατη αγωνιστική, στις 5 Οκτωβρίου...

Neymar celebrating his goal after being booed by a section of PSG supporters pic.twitter.com/dByZF5FQvC

— B/R Football (@brfootball) December 4, 2019