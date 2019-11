Χούλιγκαν της Παρί έκαναν «ντου» σε συναυλία και χτύπησαν οπαδούς της Μαρσέιγ (vid)

Κατά τη διάρκερια της συναυλίας του Γάλλου ράπερ Jul, ο οποίος κατάγεται από τη Μασσαλία και είναι υποστηρικτής της Μαρσέιγ, οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν εισέβαλαν στον χώρο με πανό που έγραφε «η Μασσαλία δεν είναι ευπρόσδεκτη εδώ», ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν συμπλοκές.

Οι χούλιγκαν της Παρί επιτέθηκαν σε άτομα που φορούσαν μπλούζες της Μαρσέιγ, ενώ ακολούθησαν συμπλοκές με τις αστυνομικές δυνάμεις.

France, Paris. 13.11.2019

Supporters of PSG disrupted the concert of Marseille rap artist #Jul.

During the concert, a group of #PSG supporters entered the hall and showed the banner "Marseille not welcome", later they began to attack people in #Marseille clothes. pic.twitter.com/LroGsTf3GZ

— HooligansTV (@HooligansTV_eu) November 15, 2019