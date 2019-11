Τον απέβαλε το VAR κι εκείνος το διέλυσε (vid)

Την Κυριακή το βράδυ η Μονακό ηττήθηκε στη Σεντ Ετιέν και στο 92' αποβλήθηκε ο Ρουμπέν Αγκιλάρ. Εξαλλος με την απόφαση του διαιτητή, η οποία ήταν προϊόν υπόδειξης του VAR, ο παίκτης της Μονακό καθώς κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, έδειξε πόσο δεν συμπαθεί τη νέα τεχνολογία, ρίχνοντας κλωτσιά στο μόνιτορ του VAR.

To those of you that hate VAR, here’s Monaco right-back Ruben Aguilar booting the monitor after being sent off this weekend.

Be like Ruben Aguilar. pic.twitter.com/wySCcF2TIX

— Ball Street (@BallStreet) November 4, 2019