Ο Νεϊμάρ μίλησε στον Ντένβερ από το Casa de Papel για το πρώτο... κυνήγι από τον κόσμο σε κατάστημα! (vid)

Ο Νεϊμάρ έφερε στη δημοσιότητα την ιστορία από την οποία κατάλαβε ότι δεν είχε πλέον την ελευθερία και την άνεση που απολάμβανε μέχρι πριν κάποια χρόνια. Το ποδόσφαιρο και το γεγονός πως οι... μετοχές του στο χρηματιστήριο του αθλήματος εκτινάσσονταν, τον έκαναν ιδιαίτερα δημοφιλή και το αντιλήφθηκε με τον καλύτερο τρόπο σε ένα... κατάστημα.

«Είχα πάει να αγοράσω ένα I-Pod το 2010-2011 και ενώ πλήρωνα μπήκαν απότομα οι εργαζόμενες και έκλεισαν όλες τις πόρτες στο μαγαζί. Δεν ήξερα τι είχε συμβεί και γύρισα και είδα απ' έξω πολύ κόσμο. Έπρεπε να φύγω από πίσω πόρτα γιατί ήμουν μόνος δίχως προσωπική ασφάλεια... Τότε είναι που σκέφτηκα “ουόου... είμαι διάσημος”», είπε στον... Ντένβερ για την πλατφόρμα Otro.

The moment @neymarjr realised his life had changed... pic.twitter.com/GGMTxVYmCK

— OTRO (@OTRO) October 29, 2019