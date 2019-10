Ο γιος του τερματοφύλακα της Σεντ Ετιέν άρχισε να κλαίει επειδή φορούσε τη φανέλα της Λυών (vid)

Ο μικρός γιος του Μουλέν είναι... βαμμένος Σεντ Ετιέν. Ήταν ένα από τα παιδάκια που συνόδευσαν τους παίκτες των «Στεφανουά» στον αγωνιστικό χώρο για το ντέρμπι με τη Λυών. Κρατούσε το χέρι του μπαμπά του, φορώντας όμως τη φανέλα των αντιπάλων. Ο μικρός δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του στη φυσούνα, με τον γκολκίπερ της Σεντ Ετιέν να προσπαθήσει να τον ηρεμήσει.

The son of Saint-Etienne's goalkeeper wasn't happy he had to wear the opposition jersey - so his dad had to console him pic.twitter.com/NuVI6vbAaL

— Goal (@goal) October 10, 2019