Βουτιά στο παρελθόν έκανε η Παρί και θυμήθηκε μία από τις κορυφαίες παραστάσεις του Κίλιαν Μπαπέ.

Ο Γάλλος είχε... σκοτώσει τη Λυών με 4 γκολ σε 13 λεπτά τον Οκτώβρη του 2018 σε ένα απίθανο show.

Δείτε τι είχε κάνει

Throwback to when Kylian Mbappe did THIS to Lyon pic.twitter.com/W7XbIXPQHs

— Goal (@goal) October 7, 2019