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Νεϊμάρ: Τύπος φοράει ποδοσφαιρικό παπούτσι και τον ζωγραφίζει με το πόδι του! (vid)

Νεϊμάρ: Τύπος φοράει ποδοσφαιρικό παπούτσι και τον ζωγραφίζει με το πόδι του! (vid)

Νεϊμάρ: Τύπος φοράει ποδοσφαιρικό παπούτσι και τον ζωγραφίζει με το πόδι του! (vid)

Ενας τύπος φοράει το ποδοσφαιρικό του παπούτσι και με το πόδι του ζωγραφίζει το πρόσωπο του Νεϊμάρ!

Ιδού το έργο τέχνης:

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