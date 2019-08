Πρόκειται για ένα παιδί που είναι μόλις 16 ετών. Ωστόσο, με τον τρόπο του στο χορτάρι, τον τσαμπουκά του, το θετικό αγωνιστικό θράσος και το ταλέντο με το οποίο είναι προικισμένος για ν' αποτελέσει έναν ικανότατο box-to-box μέσο, μετουσιώνει το ρητό που λέει πως «αν μπορείς να παίξεις μπάλα, είσαι μεγάλος ανάμεσα σε μεγάλους...».

Ο κόουτς της Ρεν, Ζουλιέν Στεφάν δηλώνει για τον μικρό πως: «ξέρει τον τρόπο με τον οποίο οφείλει να βελτιώνεται και να έχει τις σωστές απορίες και απαιτήσεις από τον εαυτό του ώστε ν' αλλάξει επίπεδο και να γίνεται ακόμα καλύτερος. Και φυσικά βρίσκεται σε κατάλληλες συνθήκες και περιβάλλον ώστε να... εκκολαφθεί».

Γεννήθηκε στην Ανγκόλα, άρχισε ν' ασχολείται με τον αθλητισμό κάνοντας τζούντο, όμως, στην ηλικία των 6 ετών το παράτησε και έπιασε τη μπάλα του ποδοσφαίρου. Έπαιξε αρχικά στην AGL – Drapeau Fougeres, που συνεργάζεται με τη Ρεν σε επίπεδο ακαδημιών και μετακινήθηκε στη γαλλική ομάδα μόλις έκλεισε τα 11. Υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο την περασμένη σεζόν, περίπου έναν μήνα πριν κλείσει τα 16 και μόλις πριν από λίγο καιρό κλήθηκε και έβαλε την υπογραφή του σε ανανέωση της συνεργασίας του με τη Ρεν, αφού οι άνθρωποι του κλαμπ κατάλαβαν πολύ γρήγορα το διαμάντι που έχουν στα χέρια τους...

Τον περασμένο Απρίλιο έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Ρεν περνώντας με αλλαγή σε ματς κόντρα στην Ανζέ – με την ίδια αντίπαλο είχε κάνει ντεμπούτο και ο Ουσμάν Ντεμπελέ πριν μερικά χρόνια – και έπειτα από μερικές εμφανίσεις στις οποίες προερχόταν από τον πάγκο, ξεκίνησε στο ματς κόντρα στη Μονακό, στις 11 Μαΐου! Τότε έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που όντας γεννημένος μετά την 1η Ιανουαρίου του 2002, πήρε φανέλα βασικού σε κάποιο από τα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ο Ζουλιέν Στεφάν ξέρει πως πρέπει να τον προσέξει πολύ, όμως αντικρίζει στις προπονήσεις ένα παιδί που τα δίνει όλα και που με τον τρόπο του στ' αποδυτήρια έχει κερδίσει τους μεγαλύτερους σε ηλικία συμπαίκτες του, που τον έχουν υπό την προστασία τους. Όσο θάρρος και θράσος λείπουν από τον χαρακτήρα του έξω από το γήπεδο, άλλο τόσο κι ακόμα περισσότερο έχει όταν φοράει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και πατάει στο χορτάρι για να βοηθήσει την ομάδα του.

Ο Εντουάρντο Καμαβινγκά, αν και σε τρομερά νεαρή ηλικία, με ανάγκη για βελτίωση, με τεράστια περιθώρια ανάπτυξης της σωματοδομής του και ανάγκης για δουλειά – δεν είναι τυχαίο που πέφτει εύκολα στα τζαρτζαρίσματα και τις κόντρες αφού πρέπει ν' αποκτήσει μυϊκή δύναμη – έδειξε πως... δεν χάθηκε ο κόσμος αν δεν αποκτηθεί αντικαταστάτης του Μπέντζαμιν Αντρέ. Ο πρώην αρχηγός της Ρεν πωλήθηκε στη Λιλ έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στο καλοκαίρι, όμως, για το χώρο του κέντρου, ο Στεφάν και οι διοικούντες τον σύλλογο εμπιστεύθηκαν τον Καμαβινγκά. Κι αυτός τους δικαιώνει. Σταδιακά και αργά, αλλά με τρομερά αποτελέσματα.

Ξεκίνησε τη νέα σεζόν παίζοντας απέναντι στη Μονπελιέ, φανερώνοντας άμεσα τα εξαιρετικά του στοιχεία στη μεσαία γραμμή. Σταματούσε τις επιθέσεις των αντιπάλων, είχε τρομερή ακρίβεια στις μεταβιβάσεις του και έβλεπε γήπεδο, όπως έχει μάθει να το κάνει παίζοντας συνεχώς με ψηλά το κεφάλι για να ξέρει ανά πάσα στιγμή που βρίσκονται οι συμπαίκτες του.

Έπειτα από αυτό το ματς, ήρθε η τρομερή εμφάνισή του απέναντι στην Πρωταθλήτρια, Παρί Σεν Ζερμέν, των αστέρων που κοστίζουν πάρα πολλά εκατομμύρια. Και το 16χρονο παιδί... τους έβαλε τα γυαλιά!

16 years old... pic.twitter.com/eV2VtTlJr9

Eduardo Camavinga Vs PSG

Eduardo Camavinga's game by numbers vs. PSG:

98% pass accuracy

60 touches

6 fouls won

3 tackles made

2 shots

1 chance created

1 take-on completed

1 assist

A bright future ahead for the 16-year old. pic.twitter.com/sJXf28vrMw

— Squawka Football (@Squawka) August 19, 2019