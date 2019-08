Ο Ζουνίνιο, κατάφερε να συνδέσει άρρηκτα το όνομα και την ποδοσφαιρική του καριέρα με τους «λιονέ», στους οποίους και ανήκει ξανά, έπειτα από μια 10ετία κατά την οποία οι δύο πλευρές είχαν χωρίσει τους δρόμους τους.

Στην πρεμιέρα της Ligue1 για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020, η Λυών διέσυρε με σκορ 6-0 την Ανζέ και οι οπαδοί των γηπεδούχων στο Groupama Stadium υποδέχθηκαν τον θρύλο τους, όπως ακριβώς του άξιζε...

After ten years away Juninho is home

Lyon welcome their new Sporting Director with a great tifo... pic.twitter.com/CJHjovwEzC

— Football on BT Sport (@btsportfootball) August 16, 2019