Η σχέση της Παρί με τον Νεϊμάρ έχει, πλέον, οδηγηθεί στα άκρα. Και στην πρεμιέρα της Ligue 1 στο εντός έδρας ματς με τη Νιμ οι οπαδοί έδειξαν ότι δεν ανέχονται τον Βραζιλιάνο. Ανέβηκαν πολλά πανό με υβριστικό περιεχόμενο εναντίον του, ενώ το αγαπημένο σύνθημα των Παριζιάνων είναι, πλέον, το περίφημο «hijo da puta», «πουτ... γιε», το οποίο φώναζαν χωρίς σταματημό για τον Νεϊμάρ.

The whole PSG fanbase are chanting "Neymar, hijo da puta" which translates to "Neymar, you son of a bitch" tonight during their Ligue 1 opener against Nimes.

Savages. pic.twitter.com/f7jWDMli9p

— FutbolBible (@FutbolBible) August 11, 2019