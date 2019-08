Ο Ισπανός χαφ έγινε έξαλλος όταν ο ρέφερι της αναμέτρησης της Μονακό με τη Λυών θέλησε να δει το VAR από μόνος του για να καταλάβει τι είχε συμβεί σε φάση που ο Φάμπρεγας άθελά του πάτησε τον Ντουμπουά πάνω στον βηματισμό ασκώντας του πίεση στην πλάτη...

Ο άλλοτε χαφ των Μπαρτσελόνα και Τσέλσι, όσο κι αν διαμαρτυρήθηκε, δεν μπορούσε πλέον ν' αλλάξει την απόφαση του διαιτητή που αποφάσισε βλέποντας το ριπλέι να δείξει την κόκκινη κάρτα.

Cesc Fabregas just got sent off after just 30 minutes into the new season with AS Monaco. VAR changed the decision from a yellow card to a red.

What do you all think is that a red card? pic.twitter.com/DEGsqqmrVt

