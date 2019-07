Φιλική ήττα... σοκ από την Άκρινγκτον για τη Μαρσέιγ των Τοβέν και Παγιέ! (vid)

Μπροστά σε 1.266 οπαδούς που παρακολούθησαν το παιχνίδι, το απόγευμα της Πέμπτης, η Άκρινγκτον που βρίσκεται στη LeagueOne της Αγγλίας, στην 3η κατά σειρά επαγγελματική κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, πήρε νίκη που θα τη θυμάται για καιρό κι ας επρόκειτο για φιλικό ματς.

Η Μαρσέιγ, είχε στη σύνθεσή της παίκτες όπως οι Παγιέ, Ζερμέν, Λουίς Γκουστάβο, Φλοριάν Τοβέν και παρ' όλα αυτά, ηττήθηκε με σκορ 2-1, έχοντας δεχθεί τα δυο γκολ από τους Άγγλους από το πρώτο ημίχρονο!

We appeared to have crashed Twitter last night, so it only seems right that we remind you just how we did it.

In case you missed it, #asfc beat @OM_English 2-1 at the @AJBell_Stadium!

https://t.co/36iBOJU0sX #OurStanley pic.twitter.com/kyaEjuPePY

— Accrington Stanley FC (@ASFCofficial) July 12, 2019