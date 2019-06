Έπαιξε και street football στο Λος Άντζελες ο Μπαπέ (vid)

Ο Γάλλος έχει βρεθεί στο Λ.Α. Για τις ανάγκες προωθητικών ενεργειών της χορηγού εταιρείας με την οποία συνεργάζεται σε επίπεδο ενδυμασίας και αγωνιστικού εξοπλισμού και έχει πάρει γεύση από πολλά νέα πράγματα.

Βρέθηκε στην Oracle Arena στον 6ο Τελικό των Ουόριορς με τους Ράπτορς, συνάντησε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, έπαιξε baseball στους Dodgers και τώρα βρέθηκε σε πλατεία για να περάσει λίγο χρόνο με παιδιά σε ένα χαλαρό παιχνίδι street football.

Mbappe turned up to play street soccer in LA

(via gabriel_maluf/IG) pic.twitter.com/cOP0CQicpB

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 17, 2019