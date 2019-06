Το κορυφαίο γκολ της Μαρσέιγ είναι μαγεία από τον Παγιέ με... συμμετοχή Μήτρογλου (vid)

Το παιχνίδι των Μασσαλών ήταν κόντρα στη Γκινγκάμπ και ο Παγιέ με αυτό το τρομερό γκολ o Παγιέ έγραψε προσωρινά το 2-0 στο 73ο λεπτό, για να διαμορφωθεί στα εναπομείναντα λεπτά το τελικό 4-0, με τον Κώστα Μήτρογλου να προστίθεται στους σκόρερ.

Μάλιστα, η μπαλιά για το γκολ του Γάλλου εξτρέμ προοριζόταν για τον Έλληνα στράικερ, προτού εκείνος με μια επαφή της δώσει τρομερή τροχιά και σημειώσει το κορυφαίο γκολ της σεζόν για την ομάδα του...

@dimpayet17

All rise. Witness the glory of our Goal of the Season pic.twitter.com/IsJ1L5k4ff

— Olympique Marseille (@OM_English) June 5, 2019