Λυών: Αρνείται πως υπάρχει συμφωνία με τη Ρεάλ για Μεντί (pic)

Σύμφωνα με τη Marca η Λυών τα βρήκε με τη Ρεάλ για τον Φερλάν Μεντί στα 50 εκατομμύρια ευρώ, με την «Equipe» να υποστηρίζει πως ο παίκτης πέρασε από ιατρικές εξετάσεις από τους Μαδριλένους.

Ωστόσο οι Γάλλοι με ανακοίνωση τους, έδειξαν πως ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία

«Η Λυών αρνείται πως υπάρχει συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τον διεθνή αμυντικό Φερλάν Μεντί, αντίθετα αυτά που είδαν το φώς της δημοσιότητας».

Olympique Lyonnais denies an agreement with Real Madrid for the transfer of international defender Ferland Mendy, contrary to what has been reported by some media outlets. pic.twitter.com/Q8Bqx0Fxbn

— OL English (@OL_English) 4 Ιουνίου 2019