Διαιτητής κάλεσε τους παίκτες στο κέντρο για το «αντίο» του (vid)

Σε ηλίκία 44 ετών, ο Γάλλος ρέφερι κρέμασε τη... σφυρίχτρα του το βράδυ της Παρασκευής (17/05), αναλαμβάνοντας την αναμέτρηση μεταξύ Μετς και Μπρεστ (1-0) για την 38η αγωνιστική της δεύτερης γαλλικής κατηγορίας, όπου αμφότερες οι ομάδες πανηγύρισαν την άνοδο στη Ligue 1.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα, δυο λεπτά πριν ο επιπλέον χρόνος ολοκληρωθεί, αποφάσισε να τραβήξει τα βλέμματα πάνω του και να χειροκροτηθεί. Συγκεκριμένα φώναξε τους παίκτες των δυο ομάδων κοντά του. Αφού τους έδειξε τις κάρτες του, στις οποίες δεν είχε γράψει κανενός το όνομα κατά τη διάρκεια του αγώνα, ευχαριστώντας τους, σφύριξε τη λήξη και κέρδισε το χειροκρότημα.

Πριν αποχωρήσει μάλιστα χρησιμοποίησε το σπρέι του για να γράψει «Merci» στο κέντρο του γηπέδου, εγκαταλείποντας την αγωνιστική δράση.

Ο Ρινσάρ έκανε ντεμπούτο το 2006 και σφύριξε συνολικά 219 παιχνίδια στην καριέρα του, δίχως να προβιβαστεί ποτέ στην Ligue 1.

