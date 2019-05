Τιμωρία και τέλος η σεζόν για Μπαπέ (vid)

Ο Γάλλος επιθετικός, πήγε πολύ άσχημα στο γόνατο ενός αντιπάλου του στα τελευταία λεπτά της παράτασης και ο ρέφερι φυσικά δεν είχε άλλη επιλογή από την κόκκινη κάρτα την οποία και του έδειξε.

Η Παρί, αν και είχε προηγηθεί 2-0 απέναντι στη Ρεν στον τελικό, εν τέλει ηττήθηκε στα πέναλτι μετά την ισοφάριση σε 2-2 από την ομάδα του Χατέμ Μπεν Αρφά που... πήρε την εκδίκησή του από την Παρί και τον Νασέρ Αλ Κελαΐφί.

Τα ματς που χάνει ο Μπαπέ είναι αυτά κόντρα στις Νις και Ανζέ για το φετινό πρωτάθλημα και το πρώτο παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, αν δεν αλλάξει κάτι στην ποινή των τριών αγωνιστικών.

Παράλληλα, θα αποφασιστεί αν θα τιμωρηθεί και ο Νεϊμάρ για την διαμάχη με τον οπαδό τη στιγμή που κατευθυνόταν να πάρει το μετάλλιο του φιναλίστ...

Ah. Shocking challenge from young Mbappe to earn a red card in the last minutes of extra time. The way the knee jilts pic.twitter.com/bRPumhqlE2

— Bob Fisher (@BigManUpfront) April 27, 2019