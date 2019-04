Σοκαριστικό χτύπημα από τον Μπαπέ και αποβολή (vid)

Το μεγάλο αστέρι της Παρί Σεν Ζερμέν δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του να κάνει το νταμπλ για φέτος...

Στον τελικό του Κυπέλλου απέναντι στη Ρεν, το σύνολο του Τούχελ ηττήθηκε στα πέναλτι και έχασε το τρόπαιο, μένοντας με τον τίτλο της Ligue1.

Στα τελευταία λεπτά της παράτασης, ο Μπαπέ με προτεταμένο το πόδι, χτύπησε τον αντίπαλό του στο δεξί γόνατο και φυσικά αντίκρισε το κόκκινο χρώμα της κάρτας...

Ah. Shocking challenge from young Mbappe to earn a red card in the last minutes of extra time. The way the knee jilts pic.twitter.com/bRPumhqlE2

— Bobby Visser (@BigManUpfront) April 27, 2019