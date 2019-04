Ο Βραζιλιάνος φουλ μπακ, που στα τελευταία ματς των Παριζιάνων έβαλε τρομερά γκολ απέναντι στη Ναντ σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, έδειξε γιατί πρόκειται για... περιπτωσάρα.

Έπεσε στο πάτωμα κι έκανε πως κολυμπούσε με τα νερά και τις σαμπάνιες, με τους συμπαίκτες του να τον βρέχουν περισσότερο κι εκείνο να συνεχίζει τα δικά του!

Dani Alves taking PSG title celebrations to another level... of weird. pic.twitter.com/B9Fz7B5tGb

— Get French Football News (@GFFN) April 21, 2019