Βάζει την Παναγία των Παρισίων στη φανέλα και προσφέρει έσοδα η Παρί! (pic)

Ο καθεδρικός ναός έχει υποστεί σημαντικές φθορές από την πυρκαγιά που έκαιγε για ώρα και κατέστρεψε κομμάτι του πολιτιστικού συμβόλου του Παρισιού.

Η Παρί Σεν Ζερμέν θέλει να βοηθήσει οικονομικά και έτσι, βρήκε τρόπο να το κάνει με τις φανέλες που πουλάει από τη μπουτίκ.

Υπάρχει δυνατότητα για τους οπαδούς να βάλουν ένα μικρό σήμα της Παναγίας των Παρισίων πάνω στην εμφάνιση έναντι 5 ευρώ, τα οποία θα πηγαίνουν για την προσπάθεια να φιξαριστούν οι καταστροφές στον ναό...

The PSG store has added an €5 option to add a Notre-Dame badge when you order a kit.

The €5 will go the to the restructuring funds of the cathedral.

Fair Play! pic.twitter.com/pW4k0plWme

