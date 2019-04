Έξαλλοι στην Παρί με τη διαιτησία, περίμενε τον ρέφερι ο Αλ – Κελαΐφι στ' αποδυτήρια! (vid)

Οι Παριζιάνοι, παρά το γεγονός πως κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο γκολ με το οποίο αιφνιδιάστηκαν από τη Λιλ, το βράδυ της Κυριακής, έμειναν με παίκτη λιγότερο όταν ο Ζουάν Μπερνάτ ανέτρεψε τον Πέπε στο 36ο λεπτό δίχως εκείνος να έχει την κατοχή της μπάλας και να βρίσκεται σε προφανή θέση για γκολ απέναντι στον Αρεολά...

Ο Μπαπέ ήταν έξαλλος και μονολογούσε μπαίνοντας στ' αποδυτήρια, λέγοντας: «Αυτός ο διαιτητής μας στέρησε το Λιγκ Καπ (σ.σ. είχε σφυρίξει το ματς με την Γκινγκάμπ όπου πάλι η Παρί είχε παράπονα) και τώρα στερεί τους παίκτες μας...», ο Τόμας Τούχελ αντίκρισε τον Νασέρ Αλ Κελαΐφι και του μετέφερε τα παράπονά του, ο Ντράξλερ φώναζε για το VAR με τον Αρεόλα να τον απομακρύνει και το μεγάλο αφεντικό της Παρί περίμενε τον διαιτητή για να του μιλήσει στις σκηνές που εκτυλίχθηκαν στους χώρους των αποδυτηρίων του γηπέδου της Λιλ.

Δείτε το βίντεο:

Benoît Bastien refereed tonight & PSG’s Coupe de la Ligue exit vs. Guingamp earlier this season.

Kylian Mbappé: “This referee takes the Coupe de la Ligue from us, he takes our players from us, he takes everything.” (J + 1) pic.twitter.com/pZkAIZqU04

— Get French Football News (@GFFN) April 14, 2019