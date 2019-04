Εξομολόγηση του Τσούπο – Μοτίνγκ για τη χαμένη ευκαιρία της χρονιάς (pic & vid)

La vie est faite de hauts et de bas ! Je ne peux pas changer ce qu’il s’est passé mais ce qui est certain c’est que j’essaierai de faire mieux ! Je tiens à m’excuser auprès de ceux que j’ai déçu, l’erreur est humaine et surtout dans le milieu du sport. C’est triste de voir à quel point les médias mettent beaucoup plus en avant le négatif. J’aime vraiment notre club @psg , et c’était vraiment super de marquer devant vous, nos supporters #collectifultrasparis .Malheureusement après ça, j’ai fait cette grosse erreur et on a tout oublié . Aux « haters » qui m’insultent : J’espère que vous vous sentez mieux maintenant et que vous avez trouvé la paix et le bonheur dans vos vies. Pour ceux qui me soutiennent toujours ou comprennent que des erreurs peuvent arriver ... Je tiens à vous remercier, big #respect Je continuerai à tout donner /// /// Ups & downs , thats life ! I can’t change what happened but for sure i will try to do better ! I am sorry for those I disappointed but mistakes are #human, espescially in sports! Its sad to see how negative things are pushed ,especially by the medias and brainwashing people’s minds.I really like our club @psg and It was a wonderful feeling to score in front of you supporters #collectifultrasparis unfortunately after that i made the big mistake and all was forgotten! I hope that those #haters which are insulting me feel better now and find their #peace and #happiness in their own life! for those who are always supporting me or just understanding that mistakes can happen ... I wanna say thank u and big respect . I will continue to give everything

